Die neuseeländischen Behörden wollen trotz der gefährlichen Situation auf der Vulkaninsel White Island schnellstmöglich einen Bergungstrupp dorthin schicken. Ein Polizeisprecher sagte in der Hauptstadt Wellington, die Mission solle am Freitag starten. Ziel sei es, die Vermissten nach dem Vulkanausbruch am Montag zu bergen.