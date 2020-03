Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat sich in seinem morgendlichen Briefing zur Corona-Pandemie mit einem eindringlichen Appell an Kommunalpolitiker, Mediziner und die Bevölkerung gerichtet.

Mit Stand Mitternacht hat es in Deutschland den RKI-Zahlen zufolge 8.198 Coronafälle gegeben und damit 1.042 Fälle mehr als am Vortag. Zu den zwölf Todesfällen sei keiner hinzugekommen. Wieler betonte, man befinde sich erst am Anfang der Pandemie, die noch viele Wochen und Monate dauern werde. Alle müssten darauf achten, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten. Das Virus werde nur von Mensch zu Mensch übertragen.