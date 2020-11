Das Robert Koch-Institut sieht in Deutschland eine Stabilisierung der Corona-Neuinfektionen auf hohem Niveau. Dabei gebe es große regionale Unterschiede, so lägen Berlin und Sachsen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Sachsen ist momentan das Flächenland mit der höchsten Infektionsdynamik. Auch in Thüringen steigen demnach die Infektionszahlen stark an, wenn auch auf relativ geringem Niveau.