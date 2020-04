In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen stellte sich das RKI zugleich im Wesentlichen hinter die jüngsten Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina. Anders als die Akademie der Wissenschaften mit Sitz in Halle regt das RKI allerdings an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen.

Das RKI meldete am Dienstag bundesweit 125.098 Infektionen, 2.082 mehr als am Vortag. In der vergangenen Woche hatte es an einem Tag teilweise mehr als 4.000 neu gemeldete Infektionen gegeben, vor zwei Wochen noch 6.000.