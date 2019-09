Rocker aus dem gesamten Bundesgebiet haben am Sonnabend in Berlin gegen das Verbot der Abzeichen des Rockerclubs Hells Angels protestiert. Die Fahrer trafen sich am frühen Abend am Brandenburger Tor zu einer Kundgebung. Die Polizei sprach von Hunderten Teilnehmern im höheren dreistelligen Bereich.