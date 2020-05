Inzwischen gibt es Hinweise, dass Kinder und Jugendliche das Virus vielleicht nicht so stark verbreiten, wie befürchtet. Das sagt Professor Reinhard Berner, Leiter der Kinderklinik am Dresdner Uniklinikum: "Es scheint doch so zu sein, dass sie in diesem ganzen Ansteckungsprozess in der Population insgesamt keine so große Rolle spielen, wie man das befürchtet hat oder angenommen hat. Also Kinder erkranken, so scheint es zu sein, seltener als Erwachsene. Die Symptome sind in der Regel milder."