Die WHO bringt die verschiedensten Akteure aus aller Welt zusammen – Wissenschaftler, Politiker, Mediziner. Sie entwickelt Richtlinien für die Prävention und den Umgang mit der Krankheit. Ilona Kickbusch, die Gründerin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf, hebt daher die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hervor.

Am Hauptsitz der WHO in Genf laufen die Fäden zusammen, doch eine extrem wichtige Rolle spielten die Regionalbüros, etwa das für Afrika: "Hier geht es auch um das Bereitstellen von Masken, von Laborplätzen und Ähnlichem", sagt Kickbusch. Die Länderbüros der WHO seien ein komplexes Netzwerk.