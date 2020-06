Es waren spektakuläre Szenen an einem bekannten Wanderziel: An den Steilhängen nahe der Roßtrappe, umgeben von der Schlucht des Bodetals, schlugen am Pfingstmontag Flammen in die Höhe. Einsatzleiter Rainer Braune war mit 90 Feuerwehrleuten vor Ort. Diese versuchten zuerst, das Feuer direkt am Hang zu löschen: "Wir haben uns mit den Kollegen der Bergwacht abgeseilt und versucht, dort die Brandbekämpfung durchzuführen, als dann die Rauchentwicklung und die Ausbreitung des Geschehens so dramatisch war, dass wir das abbrechen mussten." Dann habe man Hilfe gebraucht.

Dann hat Braune nach eigener Aussage am frühen Abend über die Rettungsleitstelle die Hubschrauber angefordert. Der Kreisbrandmeister sei zum Brand gekommen, habe sich von der Lage überzeugt und die entsprechenden Schritte eingeleitet.

Innenminister widerspricht Einsatzleiter

So sei das Prozedere, wenn es um die Anforderung von Löschhubschraubern geht, sagt Einsatzleiter Braune. Gegen 21:30 Uhr sei ihm mitgeteilt worden, dass Hubschrauber erst am nächsten Morgen zur Verfügung stünden. Seiner Meinung nach liegt diese Verzögerung am Verwaltungsaufwand der Hubschrauber-Anforderung:

Wir reden hier über Gefahren, wo wir schnell Hilfe brauchen; wo ich die Politik auffordere, Wege zu finden, die diese Verfahrensweisen vereinfachen, schneller machen. Rainer Braune Einsatzleiter beim Roßtrappenbrand

Laut Innenministerium Sachsen-Anhalt könne man hier gar nichts vereinfachen. Die Landkreise könnten seit Jahren Hubschrauber unkompliziert anfordern, entweder über das Lagezentrum im Innenministerium, das durchgehend besetzt sei, oder direkt bei der Bundespolizei oder Bundeswehr.

Das Problem in Thale lag an anderer Stelle, so Innenminister Holger Stahlknecht: "Die Anforderung für Hubschrauber erfolgte in den späten Abendstunden und sowohl die Hubschrauber des Landes als auch der Bundespolizei können bei Dunkelheit mit Wasserbehältern nicht mehr fliegen – weil da eine erhöhte Gefahr für die Piloten entsteht."

Brandschutz und Kommunikation sollen verbessert werden

Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht betont, dass das Land bei der Feuerbekämpfung technisch gut aufgestellt sei. Bildrechte: dpa Man werde den Einsatz in Thale nächste Woche zusammen mit den Kreisbrandmeistern und den Landkreisen auswerten um mögliche Kommunikationsschwierigkeiten aufzuklären und daraus zu lernen, betont Innenminister Stahlknecht. Technisch sei Sachsen-Anhalt für solche Brände nämlich gut gerüstet: "Wir haben zwei nagelneue Hubschrauber in der Landespolizei, die auch solche Brände mitlöschen können, wir haben einen guten Zugang zu der Bundespolizei."



Entscheidend seien laut Stahlknecht die Meldewege, welche in der Krise funktionieren müssten, und die Kommunikation. Darüber werde man sich nun unterhalten müssen, kündigt Stahlknecht an. Ein weiterer wichtiger Punkt sei der vorbeugende Brandschutz im Harz. Dort werde man unter anderem das Gespräch mit dem Umweltministerium und den Forstämtern suchen, um gegebenenfalls Totholz aus dem Wald zu bringen – eine Forderung, die sowohl Rainer Braune von der Feuerwehr Thale als auch der Kreisfeuerwehrverband Harz stellen.