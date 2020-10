Knapp ein Drittel der Säugetierarten in Deutschland ist in ihrem Bestand gefährdet. Das geht aus der aktuellen Roten Liste der Säugetiere hervor, die das Bundesamt für Naturschutz und das Rote-Liste-Zentrum jetzt vorgestellt haben. Innerhalb der vergangenen zehn bis 15 Jahre habe sich die Lage für viele Säugetiere verschlechtert, teilten die Studienautoren mit.

Die Autoren hatten für ihre Untersuchung die Situation von insgesamt 97 in Deutschland heimischen Säugetieren bewertet. Von diesen seien 30 Tierarten gefährdet. In einer Abstufung der Gefährdung bedeutet das, dass diese 31 Prozent "vom Aussterben bedroht" sind, "stark gefährdet", "gefährdet" oder sie unterliegen einer "Gefährdung unbekannten Ausmaßes". Zu den bedrohten heimischen Tieren gehören unter anderem Feldhase, Feldhamster , Gartenschläfer, Iltis, Schweinswal oder Bechsteinfledermaus. Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, sagte, die Vorkommen dieser Tiere gingen zurück, weil die menschliche Nutzung ihrer Lebensräume weiter zunehme. Wegen der Auswirkungen dieser Nutzung seien auch das Graue Langohr als Fledermaus, der Luchs und der Zwergwal nun als vom Aussterben bedroht eingestuft worden.

Die Rote Liste zeigt uns ganz deutlich, dass wir unsere Wirtschaftsweisen im Offenland, in den Wäldern und Gewässern verändern müssen, um unsere Artenvielfalt in Deutschland erhalten zu können.

Eine Wildkatze ist in die Fotofalle gegangen Bildrechte: Deutsche Wildtier Stiftung/M. Götz

Positiv entwickelt hat sich dagegen in den letzten zehn bis 15 Jahren der Bestand von 17 Säugetieren und damit rund 18 Prozent der bewerteten Arten. Die Autoren der Studie verwiesen dabei auf Maßnahmen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes.



Bei weiteren 39 Arten sei zumindest eine stabile Entwicklung festgestellt worden, was oft gezielten Artenhilfsmaßnahmen zu verdanken sei. So hätten die bedrohten Bestände der Wildkatze oder des Großen Mausohrs - einer Fledermausart - von Maßnahmen wie Trittstein- oder Vernetzungsbiotopen profitiert.