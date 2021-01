Lebensmittelwarnung Rückruf wegen Schrauben in Brötchen

Die in mehreren Bundesländern aktive Großbäckerei Sternenbäck warnt vor dem Verzehr ihrer Brötchen-Produkte. Betroffen sind nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums Sternenbäck Doppelbrötchen, Mehrkornbrötchen, Vollkornbrötchen, Kartoffelbrötchen rund, Kaiserbrötchen, Schrippen, Partybrötchen und Rosinenbrötchen.

Betroffen sei Ware, die in Filialen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt im Zeitraum vom 20. Dezember bis 21. Januar verkauft worden sei. Kaiserbrötchen wurden demnach auch in Baden-Württemberg verkauft.