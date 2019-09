Ein Fleischwaren-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen ruft verschiedene Sorten Rinderhackfleisch zurück, die bei den Discountern Lidl und Netto verkauft werden. Wie das Unternehmen WestfalenLand Fleischwaren GmbH aus Münster mitteilte, sind möglicherweise rote Kunststoffteile in das Hackfleisch gelangt. Durch den Verzehr der Fremdkörper bestehe Verletzungsgefahr. Kunden sollten das Rinderhack keinesfalls essen. Die betroffenen Produkte könnten in allen Filialen der Discounter zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.

Bei Lidl bezieht sich der Rückruf auf zwei Produkte. Dabei handelt es sich um "Landjunker Rinderhackfleisch" in der 500-Gramm-Packung mit dem Verbrauchsdatum 04.09.2019 und 06.09.2019 sowie "Landjunker Selection Rinderhackfleisch von der Färse, 400g" mit dem Verbrauchsdatum 07.09.2019. Verkauft wurde das Rinderhack bei Lidl in fast allen Bundesländern, unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.