Petra Müller von der Verbraucherzentrale Thüringen Bildrechte: Verbraucherzentrale Thüringen

"Wenn ein hinreichender Verdacht besteht, dass Lebensmittel die Gesundheit gefährden könnten, müssen die Hersteller und Händler sofort aktiv werden", erklärt Petra Müller von der Verbraucherzentrale Thüringen. "Die Unternehmen sind verpflichtet, öffentlich vor der potenziellen Gefahr zu warnen und am Regal oder am Eingang darauf hinzuweisen, dass mit einem bestimmten Produkt etwas nicht in Ordnung ist", so die Verbraucherschützerin.