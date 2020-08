Autofahrer, die wegen des kurzfristig rechtskräftigen Bußgeldkatalogs höhere Bußgelder für Verkehrsverstöße bezahlt haben, bekommen offenbar kaum etwas zurück. Die "Welt am Sonntag" berichtet, dass Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und der Länder dies in einer Telefonschaltkonferenz vereinbart haben. Was mit Fahrverboten passiert, die nach dem neuen Katalog ausgesprochen wurden, berichtet die Zeitung nicht.