Bekannt geworden war der in Bielefeld geborene Nehberg unter anderem als Überlebenskünstler. So sorgte er mit spektakuläre Aktionen auf dem Atlantik, im Dschungel oder in der Wüste als sogenannter "Sir Vival" für Aufsehen. Unter anderem überquerte Nehberg den Atlantik auf einem Baumstamm.

Später kämpfte er gemeinsam mit seiner Frau gegen die Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen in Afrika und Asien. Mit dem Verein "Target" organisierte das Paar unter anderem eine "Karawane der Hoffnung" durch die Wüste. Im Jahr 2006 organisierten sie zudem eine Konferenz hochrangiger islamischer Gelehrter in Kairo. Diese deklarierte die Genitalverstümmelung in Form einer Fatwa als nach islamischem Recht verboten. Parallel arbeitete Nehberg lange weiter in seinem gelernten Beruf als Bäcker und Konditor.