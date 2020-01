Der Vater, der mit seiner Familie isoliert auf einem niederländischen Bauernhof lebte, soll - so die Anklage - seine sechs Kinder über Jahre hinweg misshandelt haben. Der Niederländer Gerrit Jan van D. habe sie neun Jahre lang "psychisch gefangen gehalten", wie Staatsanwältin Diana Roggen am Dienstag in Assen vor Gericht erklärte. "Es sind Straftaten gegen Kinder in einer extrem abhängigen Situation."