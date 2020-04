In Rumänien hat es Chaos um Charterflüge mit Erntehelfern nach Deutschland gegeben. Am Freitagvormittag waren zunächst sechs Flüge aus der Stadt Cluj nach Deutschland annulliert worden. Nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax hatte diese Entscheidung der Präfekt des gleichnamigen Kreises in Siebenbürgen, Mircea Abrudean, getroffen.



Erntehelfer nach Hause geschickt und wieder zurückgeholt

Wenige Stunden später habe der Präfekt seine Entscheidung jedoch revidiert, sodass die Flüge am Karfreitag dennoch starten sollten. Bereits vom Flughafen abgewiesene Erntehelfer wurden wieder zurückgeholt.

Mindestabstand missachtet

Viele der Flüge werden über Eurowings abgewickelt. Bildrechte: dpa Grund für die Entscheidung zur Annullierung waren Probleme am Vortag: Nach übereinstimmenden Medienberichten war der Flughafen von Cluj mit der Organisation am Donnerstag völlig überfordert. Rund 2.000 Erntehelfer hätten gemeinsam auf dem Parkplatz vor dem Airport auf die Abfertigung gewartet. Der nötige Mindestabstand sei dabei weitestgehend nicht eingehalten worden.



Die Flüge aus Rumänien landeten später in Berlin-Schönefeld und Düsseldorf.

Helfer werden zunächst untersucht

In Deutschland gelten gerade strenge Auflagen für die eingereisten Erntehelfer.

Deutsche Bauern hatten auf ausländischen Erntehelfern bestanden. (Archivbild) Bildrechte: dpa So werden sie nach der Landung zunächst auf Covid-19 untersucht, bevor sie zu ihren landwirtschaftlichen Betrieben dürfen.



Die Bauern in Deutschland müssen zudem in Unterkünften und bei den Arbeiten auf dem Feld auf Mindestabstände ihrer Erntehelfer achten.

Ausnahmeregelung auf Drängen der Bauern

Der internationale Reiseverkehr ist in Rumänien wegen der Corona-Pandemie derzeit untersagt. Der Deutsche Bauernverband hatte aber auf Ausnahmeregelungen für Erntehelfer gedrängt. Zur Begründung hieß es, ohne das Personal könne auf vielen Höfen in Deutschland weder angepflanzt noch später geerntet werden.