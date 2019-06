In der russischen Stadt Dserschinsk hat es am Samstag mehrere schwere Sprengstoff-Explosionen gegeben. Die Gesundheitsbehörde in der Region rund 400 km östlich von Moskau teilte mit, dass bei den Detonationen in der Munitionsfabrik mindestens 38 Menschen verletzt wurden. Zwei Menschen galten am Nachmittag als vermisst.