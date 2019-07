Bericht in "Kripo live" Fahndungserfolg nach 145 Minuten

Der Gesuchte steht unter dem Tatverdacht, am Abend des 9. Mai 2019 einen 36-jährigen Mann in der S-Bahn Linie 1 zwischen Dresden und Meißen geschlagen und getreten zu haben. Das Opfer konnte die Bahn an der Haltestelle Bischofsplatz leicht verletzt verlassen, der Angreifer setzte die Fahrt fort.



"Kripo live" zeigte unter anderem Aufnahmen der Überwachungskamera, was die Aufklärung der Polizei beschleunigte, wie Holger Uhlitzsch betont: "Die Zusammenarbeit mit 'Kripo live' ist für uns eine hilfreiche Sache, auch wenn sie nicht immer zum Erfolg führt. Aber in dem Fall ist es natürlich umso schöner: Es hat genau 145 Minuten gedauert, bis wir den Tatverdächtigen hatten. Das ist schon schnell."