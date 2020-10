In Sachsen-Anhalt gilt das Verbot der Schottergärten ab dem kommenden Jahr und auch nur für Flächen, die neu angelegt werden. Cornelia Lüddemann erklärt: "Wir leben ja in einem Rechtsstaat, und da wird jetzt niemand losziehen und die Schottergärten wegreißen. Wir versprechen uns aber davon, dass das einen Nachahmungseffekt hat – weil man erlebt, wie viel angenehmer es sich in solchen Straßen und Städten lebt, die grüner sind, in denen man mehr durchatmen kann - und dass andere Menschen, ihre Vorgärten auch umgestalten."