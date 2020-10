Verstöße gegen Auflagen Fast 400.000 Euro Corona-Bußgelder in Sachsens Großstädten

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Wer sich nicht an die Corona-Regeln hält, riskiert eine Geldbuße. In Sachsen zum Beispiel zahlen Maskenverweigerer 60 Euro. 150 Euro Strafe gibt es für die Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung und ganze 10.000 Euro, wenn eine Großveranstaltung ohne Hygienekonzept stattfindet. Üppige Beträge. Und die Bußgelder haben den Behörden inzwischen auch schon Einnahmen in sechsstelliger Höhe beschert.