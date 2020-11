"Ja, Radikalisierung in Gefängnissen kommt vor", sagt Manuel Matzke. Er ist Sprecher der Gefangenen-Gewerkschaft (GG/BO) und selbst im offenen Vollzug der JVA Zeithain in Sachsen. Die Menschen seien auf engstem Raum untergebracht. Natürlich ließen sich dann Menschen, die psychisch schwächer seien, für solche Ideologien gewinnen, erklärt Matzke. Aber: "Vom Islamismus muss ich sagen, haben wir das so in Sachsen nicht." Viel einfacher sei es, Menschen für rechte Strukturen zu gewinnen, sagt Matzke.