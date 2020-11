Der Schaden sei auf jeden Fall schon da, so oder so: "Wenn wir wieder eine Öffnung erreichen würden, wissen wir, dass die Gäste so verunsichert sind, dass wir nicht unser normales Geschäft wieder hätten." Klein hofft, dass der Bund sein Versprechen hält und das versprochene Geld bald fließt. Bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes sollen erstattet werden. Lange warten will und kann der Gaststättenverband aber nicht mehr.