In Bärenstein, an der Grenze zu Tschechien, gelten verschärfte Einreisebestimmungen. Seit dem 14. Februar hat die Bundespolizei 9.000 Personen allein an der sächsisch-tschechischen Grenze wieder zurück geschickt.

Probleme auf allen Seiten

Der junge Tscheche Jelonek kommt wegen der neuen Einreiseregelungen nicht mehr zu seiner Ausbildungsstätte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Tscheche Daniel Jelonek macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker auf der deutschen Seite. Auch er darf jetzt nicht mehr rüber: "Wie soll ich dann mein Geld verdienen? Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Dann müsste ich mal eventuell weitersehen, wie das alles so wird, weil ohne Geld kann ich ja nicht leben. Ich muss mein Auto bezahlen, meine Wohnung bezahlen, meine anderen Beträge bezahlen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung."

Tschechen, die nach Deutschland einreisen wollen, müssen eine Bescheinigung für einen systemrelevanten Beruf haben. Zusätzlich müssen sie eine Einreiseanmeldung und einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen. Viele bleiben daher dauerhaft in Deutschland.

Die voneinander getrennten Familien können sich dann nur an der Grenze treffen, so wie Marie Votruvová. Sie trifft an der Grenze regelmäßig ihren Sohn und ihre Mutter. Kontakte mit Abstand werden von der Bundesolizei geduldet. Auch getrennte Paare können sich so sehen. Verstöße gegen die geltenden Verordnungen werden mit bis zu 3000 Euro geahndet.

450 km sächsisch-tschechische Grenze

Rund 40 Prozent der arbeitenden Einwohnerinnen und Einwohner des tschechischen Ortes Vejperty pendeln sonst nach Deutschland – und auch einige Deutsche sind nach Tschechien gezogen. Sie alle haben das gleiche Problem: Sie können nicht mehr so einfach pendeln.

Thomas Mehnert lebt in Tschechien, seine Firma ist aber in Deutschland. Die Einreiseregelungen stellen ihn und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Probleme. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Deutsche Thomas Mehnert wohnt seit zehn Jahren in Tschechien. Auch ihm bleibt momentan nur der Blick in seine alte Heimat: "Ein trauriges Gefühl. Man hat das als Jugendlicher zu kommunistischen Zeiten erlebt, da war es schon so, dass die Grenze eine richtige, bewachte Grenze war. Erinnert mich ein bisschen daran, wie ich als DDR-Kind in Ost-Berlin war und man von Ost nach West-Berlin geschaut hat. Trifft es vielleicht besser."