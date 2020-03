Auch die anderen sächsischen Kliniken würden ihre Kapazitäten derzeit ausbauen, sagt Stephan Helm, Geschäftsführer der Krankenhaus-Gesellschaft des Landes: "Wir sind mit 1.200 Intensiv-Kapazitäten in diese Situation geraten." Man gehe aber davon aus, dass die Krankenhäuser im Rahmen ihrer Alarmpläne insgesamt Kapazitäten von etwa 1.500 Intensiv-Betten aktiviert hätten. In den nächsten Tagen soll diese Zahl laut Stephan Helm auf rund 2.500 Betten erhöht werden.

In manchen Regionen werden Krankenhäuser auch zeitweise zu reinen Corona-Kliniken umfunktioniert. Zum Beispiel in Stollberg und Olbernhau.



Darüber hinaus hatten einige Hoteliers ihre leer stehenden Zimmer für Covid-19-Patienten angeboten. Würde das helfen? Stephan Helm antwortet: "Im Moment ist jede Idee willkommen. Und bevor ich da in Richtung Hotels denke, sind wir im Moment in engem Kontakt mit den Rehabilitationskliniken. Das ist unsere Präferenz."