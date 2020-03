Winterdienst Streusalz-Einsatz trotz milder Temperaturen?

Auch wenn die Streufahrzeuge oft zu sehen seien, heiße das nicht, dass sie jedes Mal die Straße salzen würden, sagt Uwe Langkammer. Man baue die Streuer nicht von den Fahrzeugen ab, wenn sie nicht benötigt würden: "Man braucht ungefähr einen Tag dafür, um so einen Streuer auf- oder abzubauen und dann können wir die notwendigen Reaktionszeiten, gerade so wie jetzt, wenn es droht zu gefrieren, nicht einhalten."

Alexandra Kruse vom ADAC findet die Straßen in Sachsen-Anhalt für gut geräumt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Denn die Straßen sollten bei Eis und Schnee in wenigen Stunden geräumt sein. Das funktioniere in Sachsen-Anhalt gut, davon ist Alexandra Kruse vom ADAC überzeugt: "Nach unserer Erkenntnis wird ausreichend gestreut. Wir haben zumindest nichts Negatives gehört. Dazu gehört eben, dass um die null Grad herum, auch wenn mal wenige Plus-Grade sind, gestreut wird, damit die Straßen sicher sind."



Da es auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Glätte geben könne, beuge man so vor, sagt Kruse weiter.