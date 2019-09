Saudi-Arabien öffnet sich für Urlauber. Das Königreich kündigte an, Bürger aus 49 Staaten könnten künftig Tourismus-Visa erhalten. Tourismus-Direktor Ahmad al-Chateeb sagte, Besucher würden überrascht sein von den Schätzen Saudi-Arabiens. In dem Land gebe es fünf Unesco-Welterbestätten, eine lebendige Kultur und atemberaubende Natur.

Das schwarze Überkleid Abaja müssen Touristinnen nicht tragen. Bildrechte: dpa

Der Tourismus-Direktor betonte, für Frauen sollten gelockerte Kleidervorschriften gelten. Touristinnen müssten nicht das traditionelle schwarze Überkleid Abaja trage. Notwendig sei aber "züchtige Bekleidung".



Saudi-Arabien will umgerechnet rund 61 Milliarden Euro in die touristische Infrastruktur investieren. Inseln und Küstenorte am Roten Meer sollen in Luxus-Badeorte verwandelt werden. Auch archäologische Stätten sollen für Touristen geöffnet werden.