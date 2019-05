Im Jahr 2014 waren sie nachts durch Wuppertal in Nordrhein-Westfalen gelaufen – bekleidet mit Warnwesten mit der Aufschrift "Sharia Police". Die mutmaßlich der salafistischen Szene nachstehenden Männer hatten die Aktion gefilmt und ins Internet gestellt. Diese hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

In erster Instanz hatte das Landgericht Wuppertal alle Angeklagten freigesprochen. Später hatte der Bundesgerichtshof die Urteile aber aufgehoben. Strittig war die Frage, ob sich jemand durch die Aktion eingeschüchtert gefühlt hatte.

Die Angeklagten bei der Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Wuppertal. Bildrechte: dpa

In dem aktuellen Urteil stellte das Landgericht nun fest, dass sie geeignet gewesen sei, Menschen einzuschüchtern und einen "suggestiv-militanten Effekt" zu erzielen, wie der vorsitzende Richter Holger Jung sagte. Bewusst sei ein Bezug zur Scharia-Polizei in Teilen des Nahen Ostens hergestellt worden.



Während des Verfahrens wurde auch ein sachverständiger Islamwissenschaftler angehört. Dieser habe bestätigt, dass in verschiedenen Ländern eine echte Scharia-Polizei einschüchternd auftrete und unter Umständen auch unter Verwendung von Rohrstöcken gewaltsam zur Einhaltung islamischer Glaubensregeln mahne, erklärte das Gericht.