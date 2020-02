Kirk Douglas wirkte vor allem in den 1950er und 60er Jahren in bekannten Filmen mit. Insgesamt trat er in mehr als 80 Filmen auf. Doch obwohl er über lange Zeit einer der populärsten Hollywood-Stars war, bekam er für keine seiner Rollen einen Oscar. Erst 1996 verlieh ihm die US-Filmakademie einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.

Diana Douglas, Michael Douglas und Kirk Douglas (v.l.). Bildrechte: imago images/Mary Evans

Kirk Douglas war der Sohn russischer Einwanderer. Er wurde am 9. Dezember 1916 in Amsterdam im US-Bundesstaat New York geboren. Er studierte Schauspiel an der American Academy of Dramatic Arts. Douglas war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe mit Diana Hill gingen zwei Söhne hervor: Joel und der ebenfalls als Schauspieler bekannt gewordene Michael Douglas.