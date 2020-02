Nach mehreren Schusswechseln im hessischen Hanau sind acht Menschen tot. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. An zwei verschiedenen Orten seien gegen 22 Uhr am Mittwochabend Schüsse gefallen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tätern. Es soll auch Verletzte gegeben haben, deren Anzahl die Polizei aber noch nicht sicher angeben konnte.