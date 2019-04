Jeder vierte Erwachsene in Deutschland ist stark oder sogar krankhaft übergewichtig – Tendenz steigend. In den vergangenen Jahren ist die Zahl um 22 Prozent gestiegen und liegt bei 16 Millionen. Die Diagnose Adipositas geht für die Betroffenen einher mit einem höheren Risiko, frühzeitig zu sterben. Fettleibigkeit begünstigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts chronische Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes-mellitus , Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einzelne Krebserkrankungen.

Viele Betroffene schaffen es trotz Diät oder Bewegung nicht, ihr starkes Übergewicht dauerhaft loszuwerden. Damit wird Adipositas zu einer wachsenden Herausforderung für das Gesundheitssystem , bestätigt Anja Hilbert, Professorin für Verhaltensmedizin am Forschungs- und Behandlungszentrum für Adipositas-Erkrankungen an der Universität Leipzig :

Dann besteht der Ausweg oft nur in einer Magen-Operation . Durch den Eingriff wird das Magenvolumen stark reduziert. Die Betroffenen essen weniger, in der Folge purzeln die Pfunde.

Thomas aus Halle hat diesen Weg gewählt. Bei 226 Kilogramm zog er die Notbremse. Zweieinhalb Jahre ist seine OP her. Seitdem hat er 105 Kilogramm verloren. Heute zeigt er mit Stolz seine Hose von damals. In die würde der 44-Jährige jetzt zweimal reinpassen. Er sagt: "Ich kann jetzt viel laufen, ohne Schmerzen zu haben, ich kann Treppen steigen, ohne Schmerzen zu haben, also meine Bewegung ist quasi komplett wieder hergestellt."