Wie sind sie denn technisch ausgestattet? Wie gestaltet sich der digitale Workload im digitalen Sommersemester? Viele Studierende sind in ihren WGs mit vier Mitbewohnerinnen, alle sind gleichzeitig in der Videokonferenz oder sie sitzen in ihrem alten Kinderzimmer, vielleicht bei Eltern im ländlichen Raum und haben ganz andere Hürden, an synchronen Lernangeboten teilzunehmen, an Videokonferenzen oder ähnlichem.

Yasmin Djabarian, Hochschulforum Digitalisierung