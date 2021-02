Tief "Tristan" Schneefall bringt Verkehr in Mitteldeutschland zum Erliegen

Bahnkonkurrent Abellio Mitteldeutschland hat seinen Zugverkehr komplett eingestellt. Betroffen sind die Strecken von Halle, Dessau und Magdeburg sowie die gesamte Harzregion. Ebenso die Verbindungen von Stendal und Magdeburg in Richtung Wolfsburg und die Strecken von Halle in Richtung Kassel. Auch von Halle/Leipzig in Richtung Weimar-Erfurt-Eisenach, nach Jena-Saalfeld und zwischen Sangerhausen und Erfurt fuhren am Sonntag zunächst keine Züge mehr.