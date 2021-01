Wanderer gehen durch einen verschneiten Winterwald nahe Altenberg im Osterzgebirge. Bildrechte: dpa

Es wird winterlich in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Sonntag in vielen Regionen des Landes mit einer dichten Wolkendecke und Schnee. In einem Streifen von Baden-Württemberg über Hessen und Thüringen bis nach Sachsen und Brandenburg dürften demnach zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Vor allem für den Osten Deutschlands warnt der DWD vor Glatteis.

Schnee und Schneeregen in Sachen

In Sachsen sinken die Temperaturen den DWD-Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag knapp unter den Gefrierpunkt. In weiten Teilen des Freistaates beginne es dann zu schneien, wobei es glatt werden könne. Am Sonntag verwandelt sich der Schnee laut Vorhersage in Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen liegen im Flachland zwischen 0 und 2 Grad, im Bergland bei bis zu minus zwei Grad.

Glätte in Sachsen-Anhalt