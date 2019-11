Heftige Schneefälle haben in Teilen Österreichs und Italiens zu Lawinenabgängen, Stromausfällen und Behinderungen im Verkehr geführt. Durch das Dorf Martell in Südtirol schob sich eine Lawine, ein Augenzeuge hielt den Abgang per Video fest. Verschüttet wurde niemand, allerdings fiel der Strom aus – das Dorf war bis auf weiteres von der Außenwelt abgeschnitten.