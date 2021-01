Gefahr bis Dienstagabend Neuschnee sorgt in Mitteldeutschland für Unfälle

Neuschnee hat in Teilen von Mitteldeutschland am Dienstagmorgen für glatte Straßen und Behinderungen gesorgt. Vor allem im Harz und in Teilen Sachsens gab es erhebliche Einschränkungen im Autoverkehr. Von den Autobahnen wurden bis in den Vormittag Unfälle und Staus gemeldet.