Auch im Thüringer Wald fiel in der Nacht auf Dienstag Schnee. Querstehende Laster behinderten am Morgen bei Luisenthal im Kreis Gotha den Verkehr. Nach Polizeiangaben sind auf der Strecke zwischen Luisenthal und Wegscheide neun Lastwagen stehengeblieben.

Orkanartige Böen und teils ergiebiger Dauerregen sorgten auch in Bayern für Verkehrsprobleme. Wegen des Sturms wurde der Münchner S-Bahn-Verkehr am Dienstagmorgen teilweise gesperrt. Nach Bahnangaben sind Bäume umgeknickt und in die Oberleitungen gefallen.

In Saarbrücken sperrte die Polizei am frühen Morgen die Stadtautobahn. Orkanartige Böen und ergiebiger Dauerregen führten auch in Teilen Baden-Württembergs zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. In Stetten bei Sigmaringen fiel ein Baum auf ein Wohnhaus, drei Autos wurden beschädigt.