Schnee, der wohl auch erst einmal liegen bleibt. Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt, erklärt: "Das Besondere jetzt ist, dass sehr viel Schnee in kurzer Zeit gekommen ist, sodass wir in einigen Abschnitten des Straßennetzes Schneehöhen von einem halben Meter hatten. Und auch wenn man räumt, wird das durch den Wind wieder zugeweht. Man kommt nicht voran, das macht es schwierig."

In den kleinen Seitenstraßen dagegen bleibt der Schnee meist liegen. Die Anwohner schaufeln ihre Autos frei.

In anderen Städten Mitteldeutschlands ist die Situation ähnlich, etwa in Magdeburg, Dresden, Erfurt und Halle. Viele Hauptstraßen sind wieder frei, Schnee wartet darauf, abtransportiert zu werden. In Erfurt ziehe die Stadt insgesamt eine gute Bilanz, sagt Sprecherin Heike Dobenecker: "Wir sind gut dabei. Wir können verkünden, dass wir unsere Straßen, Stand jetzt, alle geräumt haben und sodann mit dem Abtransport des Schnees beginnen können."