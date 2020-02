Wegen Schneemangels sind in vielen Urlaubsregionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Wintersportangebote eingeschränkt. In Sachsen setzen einige traditionelle Wintersportregionen deshalb auf alternative Angebote. So bieten viele Kommunen und Tourismusunternehmen im Erzgebirge geführte Fackel- oder Erlebniswanderungen an, wie der Tourismusverband Erzgebirge erklärte. Auf einer Länge von mehr als 300 Kilometern würden 60 Touren angeboten, die auch ohne viel Schnee ein Wandererlebnis seien, hieß es. Zudem gebe es mehr als 100 Freizeiteinrichtungen wie Thermen, Schaubergwerke, Burgen und Schlösser.