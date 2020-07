Drei Kinder im Alter von elf bis zwölf Jahren haben in Bissendorf in Niedersachsen eine komplette Schule verwüstet. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Jungen am Sonntag (26. Juli) in das Schulgebäude ein, rissen Waschbecken aus den Wänden, zerschlugen Glasscheiben und beschmierten Wände mit Farbe. Außerdem öffneten sie Wasserhähne und sorgten damit für eine Überschwemmung im gesamten Gebäude.