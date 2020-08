Dass Luftfilteranlagen gegen Corona-Viren helfen können, hatte bereits eine Untersuchung der Bundeswehruniversität in München gezeigt. Hier seien die Anlagen in verschiedenen Räumen getestet worden, erklärt Professor Dr. Florian Kähler: "Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass man mit diesen Geräten sehr gut die Aerosolkonzentration im Raum beseitigen oder reduzieren kann. Also bereits nach wenigen Minuten hat man nur noch halb so viele Partikel im Raum."