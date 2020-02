Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist der Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. Das teilten die Geschworenen am Montag dem Obersten New Yorker Gericht nach tagelangen Beratungen mit.

In zwei Anklagepunkten wegen wiederholter sexueller Angriffe wurde der 67-Jährige dagegen freigesprochen. Die Jury folgte auch nicht der Anklage einer schweren Vergewaltigung, sondern sprach Weinstein lediglich der Vergewaltigung in einem minder schweren Fall schuldig. Dennoch drohen ihm nun mehrere Jahre Haft. Das Strafmaß soll am 11. März verkündet werden. Bis dahin muss er ins Gefängnis. Bisher war er auf Kaution frei.

Weinstein war in dem seit Anfang Januar dauernden Prozess zur Last gelegt worden, 2006 einer Produktionsassistentin Oralsex aufgezwungen und 2013 eine junge Schauspielerin vergewaltigt zu haben. Weinstein wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichen sexuellen Beziehungen.

In dem Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft versucht, mithilfe von insgesamt sechs Hauptzeuginnen und in zum Teil drastischer Detailtiefe ein Muster Weinsteins offenzulegen - das eines Mannes, der seine Macht in der Filmindustrie systematisch ausnutzte, um sich junge Frauen gefügig zu machen. Die Verteidigung hingegen hatte den Zeuginnen eine Mitschuld gegeben und Weinstein in einer Opferrolle dargestellt.