Sachsen-Anhalt Schule und Corona: Elternrat kritisiert "Schnupfenpapier"

Kinder mit Schnupfen dürfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Schule und Kita. Eine laufende Nase gilt in Mitteldeutschland nicht als Coronasymptom. Und wie sieht es mit leichtem Husten aus? Manche Bundesländer haben Entscheidungshilfen für Eltern bereitgestellt. Allerdings helfen die offenbar nicht in jeden Fall oder führen gar zur Verwirrung.