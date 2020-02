In Schulbüchern für den Wirtschaftsunterricht werden einer Studie zufolge vielfach traditionelle Rollenbilder gefestigt. In den Büchern kämen fast nie Unternehmerinnen oder Managerinnen vor, schreibt die "Welt am Sonntag", der die Studie der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung vorliegt.

Auf den rund 5.000 untersuchten Schulbuchseiten für den Unterricht in der Mittelstufe und der gymnasialen Oberstufe werde lediglich eine einzige erfolgreiche Unternehmerin dargestellt, heißt es laut Bericht in der Studie mit dem Titel "Weibliche Vorbilder in Wirtschaftsschulbüchern". Auch sonst kämen Frauen in Führungspositionen "nur in homöopathischen Dosen vor", kritisierten die Forscher. In 99 Prozent aller Fälle seien Frauen in der Arbeitswelt in untergeordneten Rollen dargestellt.