Nachwuchssorgen Heilerziehungspfleger beklagen Schulgeldpflicht

Janine Hunger macht eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin an der SPI Thalheim, einer Schule für soziale Berufe im Erzgebirge. Ein Ausbildungsgehalt gibt es nicht, dafür muss Janine Hunger 76 Euro Schulgeld pro Monat zahlen. Das ärgert sie. Vor allem auch, weil die angehenden Erzieherinnen und Erzieher an derselben Schule einen staatlichen Zuschuss von bisher 50 Euro bekommen, der mit dem Bildungsstärkungsgesetz sogar auf 100 Euro steigen soll.

Heilerziehungspfleger betreuen Menschen mit Behinderung in Werkstätten, Wohngemeinschaften oder in Schulen und Kitas. Die Schulgeldfreiheit wäre deshalb so wichtig, weil der Beruf überwiegend an Schulen in freier Trägerschaft ausgebildet wird – und diese wollen Geld dafür.