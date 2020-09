55 bis 60 Stunden die Woche müsse man im Schnitt arbeiten, sagt Marcello Meschke, Ferienwochen eingerechnet. Wie ein Geschäftsführer sei man gezwungen, dringende Verwaltungstätigkeiten zu erledigen. Das sei etwas, was man als Pädagoge, der Schulleiter geworden ist, nicht wolle.

Warum es sich so zieht? Das Ministerium verweist auch auf den generellen Lehrermangel, auf dem liege das Hauptaugenmerk. Helfen könnten mehr Schulverwaltungsassistenten. Oder Jobsharing-Programme, vor allem für die vielen Frauen, die an Grundschulen arbeiteten. Gerade dort mangele es an Schulleiterinnen - und zwar bundesweit.