Probleme in Thüringen

Auch in Sachsen sollten also alle Erstklässler jetzt reif für die Schulbank sein. Probleme gibt es dagegen offenbar in Thüringen. Dort ist man mit den Untersuchungen immer vergleichsweise spät dran. Bis Mitte Mai finden diese normalerweise statt. Also nur wenige Monate vor Schuleinführung.

In Thüringen haben noch nicht alle künftigen Erstklässler die Schuluntersuchung gemacht. Bildrechte: colourbox.com In Thüringen waren die Gesundheitsämter in diesem Jahr also gleichzeitig mit Corona und den Schuluntersuchungen beschäftigt. Daher sind im Freistaat immer noch nicht alle künftigen Erstklässler untersucht. In Erfurt etwa ziehen sich die Untersuchungen noch bis ins neue Schuljahr. Unabhängig von Corona finden die aus Sicht von Landeselternsprecherin Claudia Martins zu spät statt. Und diesmal? Viel zu spät, meint sie.