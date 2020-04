Corona-Schutzmaßnahmen Keine weitere Großstadt in Mitteldeutschland plant Maskenpflicht

Eine Schutzmaskenpflicht wird es in mitteldeutschen Großstädten nach derzeitigem Stand nur in Jena geben. Das ergab eine Abfrage der MDR-Wirtschaftsredaktion bei den zehn größten Städten in Mitteldeutschland. Die bislang von den Ländern erlassenen Maßnahmen gelten nach Auskunft der Stadtverwaltungen als ausreichend. Nach Auffassung der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig müsste eine Maskenpflicht mindestens auf Landesebene geregelt werden. Auch die Stadt Leipzig lehnt einen Alleingang ab.

Städte: Maskenpflicht wäre praktisch nicht umsetzbar

In einigen Städten wurde eine solche Maßnahme bereits diskutiert, aber für nicht umsetzbar erachtet. „Im Moment wäre es nicht möglich, die Bevölkerung mit ausreichend Masken – inklusive selbstgefertigter Textilmasken – zu versorgen. Insofern halten wir eine rechtliche Anordnung derzeit für nicht angebracht und auch nicht kontrollierbar“, so ein Sprecher der Landeshauptstadt Dresden. Die Stadtverwaltung Gera erklärte: „Ein Aufruf an die Bevölkerung, Mundschutz zu tragen, würde zu weiteren Engpässen auf dem Markt führen, sodass die medizinischen und pflegerischen Bereiche vor weiteren Herausforderungen bei der Beschaffung von Schutzausrüstung stehen könnten.“ Halles Bürgermeister Bernd Wiegand lehnt eine Schutzmaskenpflicht ab, betonte jedoch, dass er bei der Empfehlung bleibe, eine Maske zu tragen.

Schutzmaskenpflicht in Jena und im Landkreis Nordhausen angekündigt