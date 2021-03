Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach bisherigen Angaben um einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren. Er wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Zum Motiv des Angreifers und dem genauen Verlauf wird noch ermittelt.



Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven erklärte am Abend, er verurteile "diese furchtbare Gewalt". Er sei in Gedanken bei denjenigen, die in Vetlanda verletzt worden seien. "Wir werden daran erinnert, wie zerbrechlich unsere sichere Existenz ist", schrieb er.