Mitte November ganz im Osten von Sachsen am Truppenübungsplatz Oberlausitz: In einem Waldstück, wo die Bundeswehr sonst scharf schießt, schallen Hammerschläge durch den Forst. Rund 200 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und 100 Soldaten der Bundeswehr rammen Stück für Stück einen ein Meter hohen Zaun in den Boden.