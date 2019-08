In der Affäre um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat die Schweizer Bundesanwaltschaft Anklage gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben.

Den drei deutschen früheren Präsidiumsmitgliedern des Organisationskomitees (OK) für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie dem früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi aus der Schweiz wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird die Gehilfenschaft zu Betrug angelastet. Den Angeklagten wird vorgeworfen, "arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in der Höhe von 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben." Zuerst hatte der Sportinformationsdienst SID über die Anklage berichtet.